Всё о предсезонных турнирах клубов КХЛ. Сезон уже начинается

Где, когда и на кого можно будет посмотреть в августе.

1 сентября стартует 12-й регулярный чемпионат КХЛ, но большой хоккей вернётся на арены уже в августе. В этом году пройдёт восемь предсезонных турниров, на которых болельщики смогут оценить игру обновлённых команд, а тренеры –подготовиться к сезону в боевых условиях. Представляем наш гид по летнему хоккею.

* Расписание игр регулярного чемпионата КХЛ-2019/20

Sochi Hockey Open

Сроки проведения: 3-8 августа

Участники: «Сочи», СКА, «Авангард», «Локомотив», «Динамо» Рига, олимпийская сборная России

Турнир в Сочи пройдёт уже в четвёртый раз. Состав участников опять несколько изменился – вместо «Куньлуня» и «Ак Барса» в этом году на Чёрное море приедут «Авангард» и рижское «Динамо». Главная особенность этого турнира – участие олимпийской сборной России, которая даже однажды становилась победителем. Кроме того, в Сочи КрэйгМактавиш – в качестве наставника «Локомотива», а Алексей Кудашов дебютирует в качестве главного тренера СКА. Смогут ли «армейцы», которые лишились ряда лидеров, защитить прошлогодний титул?

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?

Кубок президента республики Казахстан

Сроки проведения: 7-11 августа

Участники: «Барыс», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Нефтехимик»

Традиционно турнир в столице Казахстана не изобиловал сильными командами, — в прошлом году на нём играли «Амур» и сборная Казахстана. Но этим летом в Астане соберутся почти все гранды Востока, и можно смело говорить, что к этим матчам будет приковано пристальное внимание. Болельщики увидят «Зелёное дерби», не менее принципиальное «Татарстанское дерби», а также Павла Дацюка в форме «Автомобилиста» и Дмитрия Квартальнова у руля казанской команды.

Кубок губернатора Нижегородской области

Сроки проведения: 7-11 августа

Участники: «Торпедо», «Динамо» Москва, «Динамо» Минск, «Хумо»

Если состав турнира в Астане впечатляет, то в Нижнем Новгороде, наоборот, в этом году будет один из самых слабых турниров. Ни «Салавата», ни «Спартака», ни «Автомобилист» сюда не приедут, из сильных участников прошлых лет остались только хозяева и московские динамовцы. Зато этот турнир может похвастать только хоккейной экзотикой –командой «Хумо»из Ташкента, которая недавно заявилась в ВХЛ и сейчас проходит сбор как раз рядом с Нижним Новгородом. Правда, в составе узбеков пока нет, зато много игроков с опытом в КХЛ – Воронин, Пепеляев, Щербина.

Хоккей в Узбекистане. Мечтают о КХЛ и помнят зарубы с «Салаватом Юлаевым» Наш корреспондент побывал в Ташкенте, где увидел открытие арены и узнал, зачем там нужен хоккей.

Кубок губернатора Челябинской области

Сроки проведения: 10-13 августа

Участники: «Трактор», «Металлург», «Северсталь», «Куньлунь»

Челябинский турнир тоже просел по составу, не досчитавшись «Салавата» и «Авангарда». Вместо них в Челябинск приедут команды из нижней части таблицы, и надо думать, основная борьба за первое место развернётся между «Магниткой» и «Трактором». Хозяева летом хорошо поработали над усилением состава и пригласили тренера Петериса Скудру, для которого этот турнир станет дебютом в новой должности. И проверкой очень крепкой «Магниткой», которая в межсезонье также серьёзно усилилась.

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом «Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.

Кубок Латвийских железных дорог

Сроки проведения: 20-25 августа

Участники: «Динамо» Рига, «Динамо» Минск, «Ак Барс», «Автомобилист», «Локомотив»

Рижский турнир, как всегда, один из самых представительных. Кроме привычных «Локомотива» и «Ак Барса» в этом году в столицу Латвии приедет и новый гранд Востока – «Автомобилист». Одна из сюжетных линий – встреча новичков «Локомотива» со своими старыми клубами. Да Коста, Ландер и Свитов постараются передать привет Казани и Екатеринбургу. Хватит ли их запала на победу в турнире?

Турнир им. Н. Пучкова

Сроки проведения: 21-26 августа

Участники: СКА, «Йокерит», «Северсталь», «Сочи», «Авангард», «Торпедо»

В этом году турнир в Петербурге не досчитался китайской команды – «Куньлунь» впервые будет готовиться к сезону в Пекине, выезжая на турниры только на Востоке.Вместо него на турнире дебютирует «Торпедо», остальные участники остались прежними. Главная особенность этого турнира – обновлённая площадка североамериканского формата, на которую переходит СКА. До этого клуб из Петербурга неизменно побеждал на домашнем соревновании, изменится ли что-то с переходом на новую коробку?

Мемориал имени Ромазана

Сроки проведения: 22-25 августа

Участники: «Металлург», «Трактор», «Сибирь», «Куньлунь»

На Востоке предсезонную подготовку завершает традиционный турнир в Магнитогорске. Это единственный турнир, в котором примет участие «Сибирь». Под руководством Николая Заварухина, который в этом сезоне дебютирует в качестве главного тренера в КХЛ, и с амбициозным составом. Новосибирцы три года подряд не попадали в плей-офф и наверняка уже на предсезонке будут гореть желанием доказать, что с ними вновь надо считаться.

Кубок мэра Москвы

Сроки проведения: 22-25 августа

Участники: «Динамо» Москва, «Спартак», ЦСКА, «Витязь»

«Спартак» большую часть предсезонки проведёт в Чехии, где также сыграет на турнире Mountfield Cup. Но всем, конечно же, уже не терпится посмотреть на возвращение Олега Знарка на тренерский мостик в КХЛ. Специалист, который привёл сборную России к победе на Олимпиаде, со свежими силами будет строить из красно-белых реального конкурента СКА и ЦСКА. Кстати, «Спартак» последний раз выигрывал этот турнир в 2015 году.