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Мильчаков: минское «Динамо» разрешило тренироваться с ним, но я в поиске команды

Мильчаков: минское «Динамо» разрешило тренироваться с ним, но я в поиске команды
Хоккей / НХЛ 0

33-летний голкипер Дмитрий Мильчаков, прошлым летом подписавший просмотровый контракт с минским «Динамо» и в итоге уехавший выступать за клуб чешской экстралиги «Шкода Пльзень», сейчас вновь тренируется в Минске.

«Опыт в минском «Динамо» был хороший. Игра на самом высоком уровне. Особенно запомнился сезон, когда вышли в плей-офф, тогда была очень хорошая, а главное — сплочённая команда, с капитаном Калюжным и другими игроками. Сложность у меня была только в том, что всегда приходилось конкурировать с одним, двумя вратарями-легионерами.

В минувшем сезоне я играл в Чехии за пльзенский ХК «Шкода». Главное отличие чешского чемпионата от белорусского — это зрительский интерес и уровень хоккея, в частности игроки ТОП-уровня.

Где продолжу профессиональную карьеру? На данный момент в «Динамо» разрешили пройти предсезонную подготовку, поэтому пока там. Спасибо за это Баскову. Ну а так я в поиске команды», — приводит слова Мильчакова «Страница хоккея Беларуси».

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