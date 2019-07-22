Мильчаков: минское «Динамо» разрешило тренироваться с ним, но я в поиске команды

33-летний голкипер Дмитрий Мильчаков, прошлым летом подписавший просмотровый контракт с минским «Динамо» и в итоге уехавший выступать за клуб чешской экстралиги «Шкода Пльзень», сейчас вновь тренируется в Минске.



«Опыт в минском «Динамо» был хороший. Игра на самом высоком уровне. Особенно запомнился сезон, когда вышли в плей-офф, тогда была очень хорошая, а главное — сплочённая команда, с капитаном Калюжным и другими игроками. Сложность у меня была только в том, что всегда приходилось конкурировать с одним, двумя вратарями-легионерами.



В минувшем сезоне я играл в Чехии за пльзенский ХК «Шкода». Главное отличие чешского чемпионата от белорусского — это зрительский интерес и уровень хоккея, в частности игроки ТОП-уровня.



Где продолжу профессиональную карьеру? На данный момент в «Динамо» разрешили пройти предсезонную подготовку, поэтому пока там. Спасибо за это Баскову. Ну а так я в поиске команды», — приводит слова Мильчакова «Страница хоккея Беларуси».

«Динамо» Мн подписало пробный контракт с Мильчаковым и ещё семью игроками