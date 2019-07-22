Флетчер: нравятся габариты и мастерство Хейза, он отлично дополняет группу атаки

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер оценил комплектование команды в межсезонье, выделив центрфорварда Кевина Хейза.



«Нам было нужно пополниться центром второго звена, качественными защитниками и найти вратаря, который играл бы с Картером Хартом. На рынке было не очень много игроков, поэтому мы посчитали умным решением сыграть на опережение.



Что касается Хейза, то нам нравятся его габариты, мастерство, умение играть универсально, возраст. Он находится в самом расцвете сил и играет на важной позиции в центре. Мы считаем, что он отлично дополняет нашу группу атаки.

У нас новый тренерский штаб, много новых игроков. Посмотрим, как всё будет складываться в тренировочном лагере», – приводит слова Флетчера официальный сайт НХЛ.