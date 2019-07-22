Заварухин: будем давать шансы ребятам из МХЛ, а дальше всё в их руках

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин на открытой тренировке команды рассказал о работе с игроками из МХЛ и о задачах на сезон.
«Сейчас с основной командой работает группа игроков из МХЛ. Понятно, что сейчас им тяжело. Особенно заметно, что в техническом плане им пока сложно играть с ребятами, имеющими опыт игры в КХЛ и ВХЛ. Но мы надеемся на них, подтягиваем их к уровню основного состава. Будем давать им шансы, попробуем ребят в товарищеских матчах – дальше всё в их руках. Насколько изменились хоккеисты, с которыми уже работал в «Сибирских Снайперах»? Они возмужали, прибавили в мастерстве, шагнули вперёд.
Задача на сезон будет поставлена непосредственно перед его началом. Но для себя понимаю, что задача-минимум – это плей-офф. На данном этапе нам нужно организовать боеспособный коллектив, который сможет биться за «восьмёрку».
Довольны ли селекцией? Любому тренеру всегда хочется укрепить команду. В данный момент есть задача усилить одну-две позиции», – приводит слова наставника «Сибири» корреспондент «Чемпионта» Иван Богун.
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