Заварухин: будем давать шансы ребятам из МХЛ, а дальше всё в их руках

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин на открытой тренировке команды рассказал о работе с игроками из МХЛ и о задачах на сезон.



«Сейчас с основной командой работает группа игроков из МХЛ. Понятно, что сейчас им тяжело. Особенно заметно, что в техническом плане им пока сложно играть с ребятами, имеющими опыт игры в КХЛ и ВХЛ. Но мы надеемся на них, подтягиваем их к уровню основного состава. Будем давать им шансы, попробуем ребят в товарищеских матчах – дальше всё в их руках. Насколько изменились хоккеисты, с которыми уже работал в «Сибирских Снайперах»? Они возмужали, прибавили в мастерстве, шагнули вперёд.



Задача на сезон будет поставлена непосредственно перед его началом. Но для себя понимаю, что задача-минимум – это плей-офф. На данном этапе нам нужно организовать боеспособный коллектив, который сможет биться за «восьмёрку».



Довольны ли селекцией? Любому тренеру всегда хочется укрепить команду. В данный момент есть задача усилить одну-две позиции», – приводит слова наставника «Сибири» корреспондент «Чемпионта» Иван Богун.