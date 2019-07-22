Кутюр — о поздравлении «Детройтом» Дацюка: эй, интернет, удали это!

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» в своём официальном «твиттере» поздравил российского нападающего Павла Дацюка с днём рождения — в минувшую субботу Дацюку исполнился 41 год. В качестве поздравительной открытки «Красные крылья» опубликовали короткий видеофрагмент, на котором Дацюк великолепно обыгрывает нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра. «С днём рождения, Волшебник!» — написал «твиттер» «Детройта».
Эту запись увидел сам Кутюр и оставил шуточный комментарий: «Эй, интернет, удали это!»
Напомним, что Дацюк выиграл в составе «Детройта» два Кубка Стэнли, набрав 918 (314+604) очков в 953 матчах. Форвард покинул НХЛ в 2016 году, три последних сезона провёл в питерском СКА, а в чемпионате сезона-2019/20 будет выступать за родной «Автомобилист».
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