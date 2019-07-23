Киселевич: думаю, в предстоящем сезоне у «Флориды» всё будет намного лучше

Защитник «ЦСКА» Богдан Киселевич вспомнил выступления за клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз».

«На некоторые матчи «Флориды» ходило 3–6 тыс. зрителей. Особенно это заметно, когда нет результата. Показательно, что, когда ты играешь дома против «Бостона», «Монреаля» или «Чикаго», на трибунах заметно больше людей в майках этих команд. Такое чувство, что играешь не дома, а на выезде.

Там проблема в том, что дворец находится в некомфортной зоне. В городе Санрайз, где расположена арена и базируется клуб, не очень много любителей хоккея. А из Майами не так просто туда добраться. И мало кто поедет оттуда, когда рядом есть баскетбол, бейсбол и американский футбол. Но, думаю, в предстоящем сезоне у «Флориды» всё будет намного лучше. Команда хорошо усилилась, пригласила топ-тренера», — приводят слова Киселевича «Известия».