Маккриммон: не думаю, что все 30 клубов НХЛ отправят в Сиэтл список игроков

Помощник генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон поделился мнением о назначении Рона Фрэнсиса на пост генерального менеджера нового клуба НХЛ из Сиэтла.



«У Фрэнсиса больше времени, чем два года назад было у Джорджа. И это интересно У Рона будет шанс спокойно строить клуб. Ему будет легче разобраться с огромным объемом работы. Чем лучше подготовишься, тем лучше будет результат. Это то, что сыграет на руку Рону.



Речь идет о 30 клубах. Руководство каждого из них имеет огромный опыт в плане работы в условиях расширения лиги со всеми вытекающими последствиями. В этом заключается фундаментальное отличие нашей ситуации от той, в которой оказался Сиэтл. Теперь что касается догадок, насколько сильно Сиэтл будет отличаться от нас, и как они будут строить команду. Могу сказать только одно — все будут делать то, что пойдет на пользу их клубу. Если команде выгоднее представить Сиэтлу список игроков и предложить выбирать из них, она так и поступит. Если она решит, что лучше договориться и так защитить игрока, значит будут переговоры, которые могут завершиться по-разному. Поэтому я не думаю, что все 30 клубов отправят в Сиэтл списки игроков и будут ждать, когда там кого-то выберут. А если такое все-таки случится, то у Сиэтла появится возможность выбрать очень хороших ребят», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

