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СКА в один день проведёт два матча с клубами ВХЛ

СКА в один день проведёт два матча с клубами ВХЛ
Хоккей / КХЛ 0

28 июля СКА проведёт два контрольных матча в рамках предсезонной подготовки, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Соперниками «армейцев» станут клубы Высшей хоккейной лиги — «Химик» и «Тамбов».

Сборы в Новогорске продлятся до 28 июля. Затем команда вернётся в Санкт-Петербург, после чего вылетит в Сочи, где «армейцы» примут участие в турнире Sochi Hockey Open, который пройдёт с 3 по 8 августа. Подопечные Алексея Кудашова начнут сезон 2 сентября, сыграв в гостях с магнитогорским «Металлургом».

«Химик» — фарм-клуб московского «Спартака», прошлый регулярный чемпионат ВХЛ команда из Воскресенска закончила на девятом месте, а в первом раунде плей-офф уступила команде «Зауралье» из Кургана. ХК «Тамбов» в дебютном для себя сезоне в ВХЛ занял 23-е место в турнирной таблице.

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