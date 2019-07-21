ХК «Тамбов» сделал официальное заявление по ситуации с Жердевым

Нападающий Николай Жердев, договорившийся о переходе в клуб ВХЛ «Тамбов», не прибыл в расположение команды. Пресс-служба клуба выступила с официальным заявлением по данной ситуации.
«В связи с появлением различных комментариев и слухов в средствах массовой информации относительно подписания контракта с хоккеистом Николаем Жердевым хоккейный клуб «Тамбов» считает необходимым выступить с официальным заявлением.
На данный момент никаких контрактных обязательств между игроком и ХК «Тамбов» нет. Переговоры с хоккеистом проводились дистанционно, без назначения очных встреч для решения каких-либо вопросов. Прибытие Николая в ХК «Тамбов» не планировалось ни для подписания контракта, ни для прохождения предсезонного сбора.
Все ранее появившиеся заявления и комментарии в СМИ по данному вопросу не являются достоверными. Подписание контракта Николая Жердева с ХК «Тамбов» на настоящий момент не рассматривается. Убедительная просьба следить за официальной информацией и не реагировать на различные комментарии и высказывания третьих лиц», — сказано в официальном заявлении.
Ранее директор хоккейного клуба «Тамбов» Сергей Касьянов прокомментировал подписание контракта с Жердевым.
- 21 июля 2019
-
11:12
-
10:55
-
10:30
-
10:11
-
09:56
-
09:30
-
09:15
-
08:50
-
08:31
-
08:10
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:31
-
23:05
-
22:40
-
22:10
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:36
-
20:15
-
19:56
-
19:30
-
19:05
-
18:45
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:29
-
17:08
-
17:00
-
16:55
-
16:39
-
16:09
-
15:44
-
15:12