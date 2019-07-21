ХК «Тамбов» сделал официальное заявление по ситуации с Жердевым

Нападающий Николай Жердев, договорившийся о переходе в клуб ВХЛ «Тамбов», не прибыл в расположение команды. Пресс-служба клуба выступила с официальным заявлением по данной ситуации.

«В связи с появлением различных комментариев и слухов в средствах массовой информации относительно подписания контракта с хоккеистом Николаем Жердевым хоккейный клуб «Тамбов» считает необходимым выступить с официальным заявлением.

На данный момент никаких контрактных обязательств между игроком и ХК «Тамбов» нет. Переговоры с хоккеистом проводились дистанционно, без назначения очных встреч для решения каких-либо вопросов. Прибытие Николая в ХК «Тамбов» не планировалось ни для подписания контракта, ни для прохождения предсезонного сбора.

Все ранее появившиеся заявления и комментарии в СМИ по данному вопросу не являются достоверными. Подписание контракта Николая Жердева с ХК «Тамбов» на настоящий момент не рассматривается. Убедительная просьба следить за официальной информацией и не реагировать на различные комментарии и высказывания третьих лиц», — сказано в официальном заявлении.

Ранее директор хоккейного клуба «Тамбов» Сергей Касьянов прокомментировал подписание контракта с Жердевым.