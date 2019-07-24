«Амур» выразил соболезнования в связи с трагедией в детском лагере
Хоккейный клуб «Амур» принёс соболезнования семьям детей, погибших при пожаре в летнем лагере.
«23 июля в результате пожара в Солнечном районе Хабаровского края погибли дети. Хоккейный клуб «Амур» приносит искрение соболезнования семьям погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трёхдневный траур», — говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте.
Пожар в палаточном лагере «Холдоми» вспыхнул в ночь на 23 июля. Из 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет погибли четверо: на месте скончалась 11-летняя девочка, ещё трое умерли в больнице от полученных ожогов. Власти Хабаровского края перечислили по одному миллиону рублей семьям погибших.
- 24 июля 2019
-
11:49
-
11:31
-
11:15
-
10:51
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:53
-
09:31
-
09:09
-
08:53
-
08:36
-
08:15
-
07:55
-
07:46
- 23 июля 2019
-
23:56
-
23:12
-
22:46
-
22:10
-
21:37
-
21:27
-
21:06
-
20:42
-
20:14
-
19:59
-
19:40
-
19:14
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
17:44
-
17:35
-
17:22
-
17:10
-
16:59
Партнерский контент