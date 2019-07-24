«Амур» выразил соболезнования в связи с трагедией в детском лагере

Хоккейный клуб «Амур» принёс соболезнования семьям детей, погибших при пожаре в летнем лагере.

«23 июля в результате пожара в Солнечном районе Хабаровского края погибли дети. Хоккейный клуб «Амур» приносит искрение соболезнования семьям погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трёхдневный траур», — говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» вспыхнул в ночь на 23 июля. Из 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет погибли четверо: на месте скончалась 11-летняя девочка, ещё трое умерли в больнице от полученных ожогов. Власти Хабаровского края перечислили по одному миллиону рублей семьям погибших.