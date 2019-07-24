СМИ: канадский защитник Райан Мёрфи подписал контракт с «Нефтехимиком»

26-летний защитник Райан Мёрфи продолжит карьеру в России. По информации «Спорт Бизнес Online», канадский хоккеист подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком» сроком на один год.



Также в материале говорится, что клуб может пополниться ещё одним легионером. «Нефтехимик» ищет иностранного игрока на позицию центрального нападающего и вскоре может определиться с выбором.



В минувшем сезоне Мёрфи провёл всего два матча в Национальной хоккейной лиге – два за «Миннесоту Уайлд» и один в составе «Нью-Джерси Девилз», записав на свой счёт одну результативную передачу. Также канадец провёл 58 матчей в АХЛ, в которых набрал 25 (3 + 22) очков.



В 2011 году «Каролина Харрикейнз» выбрала Мёрфи в первом раунде драфта под общим 12-м номером.