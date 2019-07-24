Жердев – о неявке в стан «Тамбова»: я не должен был туда ехать. Веду переговоры

Нападающий Николай Жердев прокомментировал информацию о своей неявке в расположение хоккейного клуба ВХЛ «Тамбов», появившуюся в «Спорт-экспрессе».



«Я не должен был ехать в «Тамбов». Мы только вели переговоры с клубом, никакого соглашения между сторонами не заключалось. Непонятно, откуда в прессе появилась эта ложная информация. Если бы контракт был подписан на самом деле, я был бы уже в расположении клуба. На данный момент мы всё ещё ведём переговоры с другими командами. В скором времени, надеюсь, достигнем соглашения», — приводит слова Жердева «Спорт-экспресс».



Напомним, ранее ХК «Тамбов» выступил с официальным заявлением по ситуации с 34-летним нападающим. В нём утверждалось, что соглашение с Жердевым не заключено и сама возможность подписания контракта с игроком не рассматривается.

ХК «Тамбов» сделал официальное заявление по ситуации с Жердевым