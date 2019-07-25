Каспарайтис: было бы здорово увидеть Войнова во «Флориде» с Бобровским

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о переходе защитника Вячеслава Войнова в «Авангард».



«Войнов жил недалеко от меня в Майами, мы с ним встретились, познакомились. Мы надеялись, что ему разрешат играть в НХЛ, но так получилось, что ему не разрешили. Ну и мы вместе катались, тренировались и играли. Если он будет играть в КХЛ в полную силу, то ему открыта дорога в НХЛ. Так вышло, что у него была короткая карьера в НХЛ, но у него есть все, чтобы ударно вернуться в лучшую лигу мира. Все уже забыли про тот скандал. Просто лига решила вынести ему такое наказание, а болельщики вряд ли будут плохо относиться, они же ничего не знают. Может быть, только местные болельщики «Лос-Анджелеса» могут вспомнить ту историю.



Войнов как защитник очень хорош, плюс может и атаковать. Было бы здорово увидеть его на льду вместе с Бобровским. Надеюсь, он через год вернётся и попадёт во «Флориду»!



Рад ли я его переходу в „Авангард“? Конечно! Самое главное, чтобы он играл, в таком возрасте обязательно нужна игровая практика, пока есть возможности, силы и здоровье. И надо обойтись без травм, добиваться поставленных целей. Вячеслав быстро пропал, он был в Майами, а потом резко подписал контракт с «Авангардом». Так что Войнов незаметно появился и незаметно пропал!» — цитирует Каспарайтиса Sport 24.

Затравить, а потом забыть. Так Америка решила проблему с Войновым Но у хоккеиста всё хорошо. Жена Марта родила ему прекрасную дочку, их семья стала ещё крепче.