Веренски: «Коламбус» потерял важных игроков, но их задачи возьмёт молодёжь

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски поделился мнением о перспективах команды.
«В прошлом году у нас была молодая команда. Да, мы были молодыми все три года, что я играю в лиге. Поэтому победа над командой, которая провела один из лучших регулярных сезонов в истории НХЛ, да еще в четырех матчах и при полном контроле происходящего, стала особенным опытом. Да, мы потеряли четыре важные части состава, но теперь пришла пора нам, молодым игрокам, сделать шаг вперед и взять их задачи на себя.
Я сказал себе, что хочу играть так, как делал это в плей-офф. Наша команда сделала шаг вперед. Думаю, что я тоже сделал шаг вперед. В плей-офф я себя чувствовал комфортно, выходя на лед против Кучерова, Стэмкоса и Пойнта. Во мне была уверенность, что я способен их нейтрализовать. Такое происходит не всегда, но тогда я был уверен и думал: „Сейчас я играю в свой лучший хоккей и способен играть против лучших игроков в мире“, — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 25 июля 2019
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