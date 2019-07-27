Кейн — о контракте Панарина на $ 81,5 млн: Артемий стоит даже больше
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал контракт российского нападающего Артемия Панарина с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, Панарин заключил с клубом из Нью-Йорка контракт на семь лет и $ 81,5 млн.
«Написал ему сразу после новости о подписании контракта, после чего мы пообщались по видеосвязи. Было весело говорить с ним и узнать, что он об этом думает. Мне кажется, он взволнован Нью-Йорком. Рад, что ему удалось заключить подобную сделку. Артемий стоит этих денег и даже больше. Он особенный игрок», — приводит слова Кейна североамериканский журналист Скотт Пауэрс в «Твиттере».
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