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Цыганов: подумал бы над принятием белорусского гражданства

Цыганов: подумал бы над принятием белорусского гражданства
Хоккей / Прочие 0

Российский нападающий ХК «Юность» Денис Цыганов рассказал, что может рассмотреть возможность получения белорусского гражданства.

«Жду ли встречи с минским „Динамо“ и нашего дебюта в Лиге чемпионов? Да, конечно. Интересный опыт. Хочется скорейшего начала сезона, ведь мы ради этого работали на земле 4 недели. Сейчас мы в предвкушении сезона, работаем и готовимся.

Согласился бы принять белорусское гражданство и выступать за сборную Беларуси? Если мне поступит такое предложение, то, конечно, я бы над ним подумал. Пока об этом не думаю, нужно подготовиться к сезону, чтобы начать показывать результат. Говорить о смене гражданства преждевременно», — приводит слова хоккеиста «Страница хоккея Беларуси».

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