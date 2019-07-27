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Давид Риттих подписал новый контракт с «Калгари» на $ 5,5 млн

Давид Риттих подписал новый контракт с «Калгари» на $ 5,5 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» подписал новое соглашение с голкипером Давидом Риттихом, избежав арбитража, информирует официальный сайт канадской команды. 26-летний чешский голкипер поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата игрока составит $ 2,75 млн.

В прошедшем сезоне Риттих принял участие в 45 матчах «Калгари» в регулярном чемпионате, одержав 28 побед и оформив один «сухарь». В среднем голкипер отражал 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,61. В розыгрыше Кубка Стэнли чешский хоккеист участия не принимал, проведя на скамейке пять матчей. Риттих провёл за «Калгари» три сезона.

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