Андерсен: «Торонто» развивается, 11 новых игроков — не проблема для состава

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен поделился впечатлениями от летних перемен в составе команды.



«11 новых игроков? Не думаю, что это является проблемой. У нас много новичков, и мы уже знакомимся с ними. Конечно, тяжело прощаться с ребятами, которые долго играли в команде, но так устроен наш бизнес. Команда движется в правильном направлении, развивается, ищет возможности стать сильнее.



Бэрри? Думаю, его недооценивают. Здесь же он всегда будет в центре внимания, в каждой игре. Его статистика говорит сама за себя. Не так много защитников в лиге могут похвастаться такими результатами. Но дело не только в цифрах. Порой его манеру игры критикуют, но я же все вижу. Он очень хорош в обороне. К нему относятся слишком строго. На самом деле он умеет все и является одним из лучших атакующих защитников в лиге. Очень подвижный хоккеист, способный изменить характер игры за счет катания, темпа, умения поддержать атаку. И он замечательный партнер, который отлично впишется в состав», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.