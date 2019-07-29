Каменский: Хартли — жёсткий и много ругается. Однако, это тренер с харизмой

Обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира, а ныне вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал о периоде совместной работы с канадцем Бобом Хартли.



«Хартли — тренер одного сезона? Он и впрямь долго нигде не задерживался. Я ведь тоже играл под руководством Хартли в «Колорадо», когда мы Кубок Стэнли завоевали. Он жесткий, знает подход к каждому игроку, любит дисциплину, задор на тренировках, дает повышенные нагрузки, позволяет импровизировать только в зоне нападения, у него все расписано на долгое время вперед. Опять-таки неплохой психолог. Тренер с харизмой.



Ругается ли он? Ещё как. И мне от него доставалось. Правда, один на один», — цитирует Каменского «Советский спорт».



Напомним, в настоящее время Хартли тренирует «Авангард». В 2001 году он выиграл Кубок Стэнли будучи наставником «Колорадо Эвеланш». Каменский ушёл из «Колорадо» в 1999, однако в 1996 выигрывал Кубок Стэнли ещё без Хартли.