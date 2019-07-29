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Знарок: первый раунд плей-офф в «Спартаке» уже никого не устроит

Знарок: первый раунд плей-офф в «Спартаке» уже никого не устроит
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился эмоциями от начала работы в московском клубе.

«Я скучал по ежедневной работе с командой и благодарен руководителям «Спартака» за приглашение. Человеку, который всю свою жизнь связан с хоккеем, уже непросто брать в работе длительные паузы. С другой стороны, у меня появилась возможность больше времени побыть с семьёй, которая для меня была и будет на первом месте.

Будем создавать команду. По одному ничего выиграешь. Я же помню, что у болельщиков «Спартака» есть девиз: один за всех и все за одного. Вот по этому принципу и будем играть. Вы знаете, равнодушных людей у меня в команде не будет. Мы будем сражаться, невзирая на то, какая команда будет на той стороне площадки.

Поставлена ли задача перед командой на сезон? Алексей Жамнов в недавнем интервью сказал, что первый раунд уже никого не устроит. Меня — тоже», — цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.

Олег Знарок возглавил московский «Спартак»
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