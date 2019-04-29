Олег Знарок возглавил московский «Спартак»

Известный специалист Олег Знарок стал главным тренером московского «Спартака», информирует официальный сайт команды. Ранее о назначении специалиста сообщал «Чемпионат». Контракт с 56-летним тренером подписан по схеме «1+1».



Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.



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