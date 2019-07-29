Скабелка: Даллман точно не приедет, Боченски окончательного ответа не дал

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал ситуацию вокруг защитника Кевина Даллмана и нападающего Брэндона Боченски, которые не прибыли в расположение команды.

«Кевин Даллман точно не приедет, а Брэндон Боченски ещё окончательного ответа не дал», — цитирует Скабелку Bestnews.kz.

Ранее появилась информация, что Боченски принял решение завершить карьеру. Боченски защищал цвета «Барыса» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков при показателе полезности «+86». Кроме того, Брэндон сыграл 15 матчей на чемпионатах мира в составе сборной Казахстана и записал в свой актив 12 (5+7) очков.



Летом 2017 года Брэндон уже уходил из хоккея, однако вернулся в «Барыс» спустя год. В прошлом сезоне нападающий сыграл 44 матча в регулярном чемпионата, забросив 15 шайб и сделав 19 результативных передач. В 12 играх плей-офф отметился 13 (4+9) очками.