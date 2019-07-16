Брэндон Боченски снова завершил карьеру

Выступавший в минувшем сезоне за «Барыс» Брэндон Боченски принял решение о завершении карьеры. Бывший хоккеист приступит к работе в американской холдинговой компании «Бёркшир Хэтэуэй», информирует Брэд Шлоссман.
Боченски защищал цвета «Барыса» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков при показателе полезности «+86». Кроме того Брэндон сыграл 15 матчей на чемпионатах мира в составе сборной Казахстана и записал в свой актив 12 (5+7) очков.
Летом 2017 года Брэндон уже уходил из хоккея, однако вернулся в «Барыс» спустя год. В прошлом сезоне нападающий сыграл 44 матча в регулярном чемпионата, забросив 15 шайб и сделав 19 результативных передач. В 12 играх плей-офф отметился 13 (4+9) очками.
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