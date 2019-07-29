Генменеджер «Вегаса» — об обмене Гусева: такова реальность мира потолка зарплат

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил обмен с «Нью-Джерси Дэвилз», в результате которого стан «дьяволов» пополнил российский нападающий Никита Гусев.

«Когда есть список, состоящий из игроков, которые заслуживают определённой заработной платы, вы не всегда можете всем найти место. Такова реальность существования хорошей команды в мире с потолком зарплат», — приводит слова Макфи пресс-служба клуба.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».



14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.