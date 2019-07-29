Генменеджер «Нью-Джерси» перечислил главные преимущества Гусева

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал обмен с «Вегас Голден Найтс», в результате которого российский нападающий Никита Гусев пополнил стан «дьяволов».

«Никита — крайний форвард, который благодаря невероятным инстинктам, видению и уровню мастерства сделает атаку нашего клуба сильнее», — приводит слова Шеро пресс-служба клуба.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс».



14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.