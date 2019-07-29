В «Тампе» надеются на повышение потолка зарплат перед следующим сезоном

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал подписание нового контракта с российским вратарём Андреем Василевским. По восьмилетнему соглашению с клубом из штата Флорида Василевский заработает $ 76 млн, а его средняя годовая зарплата составит $ 9,5 млн. $ 44,5 млн россиянин получит в качестве бонусов.
«Генеральный менеджер всегда планирует наперёд, поэтому ты имеешь представление, каким будет контракт. $9,5 млн — это сумма, которую мы определенно можем себе позволить. Будем надеяться, что через год потолок зарплат еще повысится. Хотя гарантий, конечно, никаких нет», — цитирует Брисбуа официальный сайт НХЛ.
Ранее БрисБуа заявил, что хочет как можно быстрее заключить новый контракт с нападающим Брейденом Пойнтом. Канадский форвард является одной из главных звёзд «молний».
- 29 июля 2019
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