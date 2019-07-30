Керфут: Андерсен — отличный парень, он отвёз меня на тренировку «Торонто»

Новичок «Торонто Мэйпл Лифс» Алекс Керфут рассказал, как его встретил голкипер канадской команды Фредерик Андерсен.



«Андересен — отличный парень. Я встретил его, когда подъехал к гостинице. В первый день он отвёз меня на тренировку. Огромное ему спасибо за это. Он рассказал, что играть здесь очень приятно, тут совсем другие болельщики, они отличаются от остальных», — приводит слова Керфута официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, Керфут оказался в «Торонто» 1 июля в результате крупного обмена с «Колорадо Эвеланш». Состав клуба из Денвера пополнили нападающий Назем Кадри и защитник Калле Росен. В обратном направлении отправились защитник Тайсон Бэрри и Керфут.



В прошедшем регулярном чемпионате Керфут принял участие в 78 матчах, записав на свой счёт 42 (15+27) очка при показателе полезности "-9" и 38 минутах штрафного времени.