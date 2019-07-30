Керфут: Андерсен — отличный парень, он отвёз меня на тренировку «Торонто»

Новичок «Торонто Мэйпл Лифс» Алекс Керфут рассказал, как его встретил голкипер канадской команды Фредерик Андерсен.
«Андересен — отличный парень. Я встретил его, когда подъехал к гостинице. В первый день он отвёз меня на тренировку. Огромное ему спасибо за это. Он рассказал, что играть здесь очень приятно, тут совсем другие болельщики, они отличаются от остальных», — приводит слова Керфута официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, Керфут оказался в «Торонто» 1 июля в результате крупного обмена с «Колорадо Эвеланш». Состав клуба из Денвера пополнили нападающий Назем Кадри и защитник Калле Росен. В обратном направлении отправились защитник Тайсон Бэрри и Керфут.
В прошедшем регулярном чемпионате Керфут принял участие в 78 матчах, записав на свой счёт 42 (15+27) очка при показателе полезности "-9" и 38 минутах штрафного времени.
- 30 июля 2019
-
16:59
-
16:23
-
15:44
-
15:08
-
15:02
-
14:23
-
14:12
-
13:49
-
12:47
-
12:18
-
12:10
-
11:55
-
11:15
-
10:47
-
10:24
-
09:54
-
09:20
-
08:45
-
08:20
-
07:59
- 29 июля 2019
-
23:38
-
23:22
-
23:08
-
22:46
-
22:35
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
20:55
-
20:49
-
20:25
-
20:00