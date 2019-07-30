Ягр — о 30-м профессиональном сезоне: пока есть здоровье, хочу играть
Нападающий хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр рассказал о мотивации продолжать игровую карьеру. 47-летний форвард ведёт подготовку к своему 30-му профессиональному сезону.
«Пока у меня есть здоровье, хочу играть постоянно. Не буду загадывать, но сейчас я чувствую себя готовым играть на высоком уровне», — приводит слова Ягра ISport.cz.
Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
Яромир Ягр весит 121 килограмм и не ходит на фитнес-тесты
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