«Миннесота» уволит генерального менеджера Фентона
Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уволит генерального менеджера Пола Фентона после 14 месяцев работы, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. 59-летний функционер отработал с «Миннесотой» около сезона, команда при нём не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, заняв 11-е место в таблице Западной конференции.
Предыдущие 20 лет Фентон проработал в структуре «Нэшвилл Предаторз». 12 из них – на должности помощника генерального менеджера команды.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 30 июля 2019
-
20:28
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:17
-
17:55
-
17:49
-
17:28
-
16:59
-
16:23
-
15:44
-
15:08
-
15:02
-
14:23
-
14:12
-
13:49
-
12:47
-
12:18
-
12:10
-
11:55
-
11:15
-
10:47
-
10:24
-
09:54
-
09:20
-
08:45
-
08:20
-
07:59
- 29 июля 2019
-
23:38
-
23:22
-
23:08
-
22:46
-
22:35
-
22:00
-
21:53
Партнерский контент