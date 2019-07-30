Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Миннесота» уволит генерального менеджера Фентона

«Миннесота» уволит генерального менеджера Фентона
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уволит генерального менеджера Пола Фентона после 14 месяцев работы, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. 59-летний функционер отработал с «Миннесотой» около сезона, команда при нём не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, заняв 11-е место в таблице Западной конференции.

Предыдущие 20 лет Фентон проработал в структуре «Нэшвилл Предаторз». 12 из них – на должности помощника генерального менеджера команды.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент