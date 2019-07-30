«Миннесота» уволит генерального менеджера Фентона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уволит генерального менеджера Пола Фентона после 14 месяцев работы, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. 59-летний функционер отработал с «Миннесотой» около сезона, команда при нём не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, заняв 11-е место в таблице Западной конференции.



Предыдущие 20 лет Фентон проработал в структуре «Нэшвилл Предаторз». 12 из них – на должности помощника генерального менеджера команды.



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