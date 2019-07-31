Романов: переключиться со сборов на турнир нетрудно, в ЦСКА пожелали удачи

Защитник ЦСКА Александр Романов прокомментировал вызов в олимпийскую сборную России на турнир Sochi Hockey Open.

«Мы покинули сборы и отправились в Сочи, где сыграем за олимпийскую сборную. Настроение боевое. Переключиться со сборов на турнир будет нетрудно, всё-таки играем в России. Мы готовы к играм и готовы побеждать. Тренеры и партнёры по команде тепло проводили нас, пожелали удачи.

Чего я ожидаю? Продуктивной работы. Будем выкладываться и стремиться принести пользу сборной. Ведь наша цель – победить», — цитирует Романова официальный сайт московского клуба.

Состав сборной:

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Пётр Кочетков, Алексей Мельничук (оба — СКА).



Защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»), Данила Галенюк (СКА), Егор Зайцев («Динамо» М), Вадим Кудако («Северсталь»), Даниил Валитов («Автомобилист»), Артём Мальцев (ХК «Сочи»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Александр Романов (ЦСКА).



Нападающие: Владимир Брюквин («Динамо» М), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Ртищев, Павел Карнаухов (оба — ЦСКА), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Артур Каюмов (все — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Владислав Кодола («Северсталь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Кирилл Марченко, Данил Савунов, Василий Подколзин (все — СКА), Артём Манукян («Авангард»), Максим Рассейкин («Автомобилист»).