«Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» в первом матче межсезонья

«Салават Юлаев» одержал победу в первом для уфимцев матче в текущее межсезонье. В товарищеской встрече, прошедшей в Паюлахти (Финляндия), был обыгран нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2.
Дубль в составе «Салавата Юлаева» оформил нападающий Родион Амиров. Также отличились Александр Бурмистров и Максим Майоров. В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Тимур Шарифьянов и Александр Авцин.
В августе уфимцы отправятся в Нур-Султан (Республика Казахстан), где проведут контрольные матчи с «Барысом», «Ак Барсом», «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Также у «Салавата» запланированы два товарищеских матча с «Трактором» в УСА «Уфа-Арена» и ещё по три игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» на домашней площадке, после чего команда возьмёт старт в новом сезоне КХЛ.
- 31 июля 2019
-
19:37
-
19:26
-
19:12
-
18:54
-
18:40
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:16
-
17:01
-
16:49
-
16:27
-
15:25
-
15:08
-
15:05
-
14:57
-
14:45
-
14:19
-
14:07
-
13:57
-
13:37
-
13:20
-
12:56
-
12:35
-
12:15
-
11:50
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:49
-
10:25
-
10:10
-
09:54
-
09:36
-
09:10