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«Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» в первом матче межсезонья

«Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» в первом матче межсезонья
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» одержал победу в первом для уфимцев матче в текущее межсезонье. В товарищеской встрече, прошедшей в Паюлахти (Финляндия), был обыгран нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2.

Дубль в составе «Салавата Юлаева» оформил нападающий Родион Амиров. Также отличились Александр Бурмистров и Максим Майоров. В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Тимур Шарифьянов и Александр Авцин.

В августе уфимцы отправятся в Нур-Султан (Республика Казахстан), где проведут контрольные матчи с «Барысом», «Ак Барсом», «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Также у «Салавата» запланированы два товарищеских матча с «Трактором» в УСА «Уфа-Арена» и ещё по три игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» на домашней площадке, после чего команда возьмёт старт в новом сезоне КХЛ.

Товарищеские матчи (клубы)
31 июля 2019, среда. 16:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 4
1:1, 0:2, 1:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Бурмистров (Сергеев, Лисовец) – 09:16 (5x5), 1:1 – Шарифьянов – 13:12 (5x5), 1:2 – Амиров (Кугрышев, Лисовец) – 24:10 (5x4), 1:3 – Амиров (Лисовец, Кугрышев) – 29:10 (5x4), 2:3 – Авцин – 41:44 (5x5), 2:4 – Майоров (Гареев, Гиматов) – 55:56 (5x5)
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