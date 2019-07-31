«Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» в первом матче межсезонья

«Салават Юлаев» одержал победу в первом для уфимцев матче в текущее межсезонье. В товарищеской встрече, прошедшей в Паюлахти (Финляндия), был обыгран нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2.



Дубль в составе «Салавата Юлаева» оформил нападающий Родион Амиров. Также отличились Александр Бурмистров и Максим Майоров. В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Тимур Шарифьянов и Александр Авцин.



В августе уфимцы отправятся в Нур-Султан (Республика Казахстан), где проведут контрольные матчи с «Барысом», «Ак Барсом», «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Также у «Салавата» запланированы два товарищеских матча с «Трактором» в УСА «Уфа-Арена» и ещё по три игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» на домашней площадке, после чего команда возьмёт старт в новом сезоне КХЛ.