30 игроков «Сибири» отправились на сбор в Финляндию

Сегодня, 1 августа, «Сибирь» отправилась в Финляндию, где проведёт сбор, который продлится до 10 августа, информирует официальный сайт новосибирского клуба.

В составе команды Николая Заварухина на сбор отправились 30 игроков: Сэм Лофквист, Юкка Пелтола, Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа, Харри Сятери, Константин Алексеев, Андрей Ермаков, Глеб Зырянов, Максим Казаков, Виктор Комаров, Никита Коротков, Алексей Красиков, Александр Логинов, Александр Локтев, Егор Миловзоров, Илья Морозов, Владислав Наумов, Владимир Первушин, Данил Романцев, Дмитрий Саюстов, Николай Тимашов, Александр Торченюк, Ярослав Хабаров, Евгений Чесалин, Александр Шаров, Никита Шашков, Алексей Яковлев.

Также в Финляндию полетели хоккеисты «Сибирских Снайперов» вратарь Богдан Нефёдов, нападающий Михаил Ромаев и Илья Пастухов.