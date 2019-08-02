Питер Чиарелли претендует на пост генерального менеджера «Миннесоты»

Бывший генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли входит в число претендентов на аналогичную должность в «Миннесоте Уайлд», информирует The Athletic.



Ещё одним претендентом на вакантный пост является бывший генменеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл. Руководители «дикарей» уже провели переговоры с обоими специалистами.



Ранее с поста генерального менеджера «Миннесоты» был уволен Пол Фентон. 59-летний функционер отработал с «Миннесотой» 14 месяцев, команда при нём не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, заняв 11-е место в таблице Западной конференции. Предыдущие 20 лет Фентон проработал в структуре «Нэшвилл Предаторз», 12 из них – в должности помощника генерального менеджера команды.

В «Миннесоте» бардак — уволен генменеджер. Капризову лучше оставаться в КХЛ? Фентон проработал лишь год, оставив Кириллу безграмотное письмо на русском языке.