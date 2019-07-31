В «Миннесоте» бардак — уволен генменеджер. Капризову лучше оставаться в КХЛ?

В НХЛ тоже бывают увольнения ещё до начала сезона. В самый разгар лета, когда все основные события уже случились, а до начала нового чемпионата ещё довольно далеко, в «Миннесоте» полыхнул пожар: владелец клуба Крейг Лейпольд уволил генерального менеджера Пола Фентона. Уволил спустя лишь 14 месяцев после того, как нанял его на эту работу.

Разброд и шатания

Решение хозяина «Уайлд» оказалось неожиданно резким, хотя критика в адрес Фентона звучала регулярно и раньше. «Я признаю свою ошибку, это мой прокол. Мне не нравится тот факт, что решение взять Фентона на работу оказалось провальным. Причина увольнения — это комплекс проблем, а не что-то одно. У нас постоянно возникали мелкие проблемы, которые накапливались. В итоге, я принял решение, что этот человек нам не подходит. Наша организация и наша внутренняя культура отличается от того, что хотел делать Пол. Мы собирались двигаться вперёд, но в другом направлении», — заявил Лейпольд.



Чуть больше года назад он назначил Пола Фентона на пост генменеджера, после того как с прежним боссом «дикарей» Чаком Флетчером не был продлён контракт. Лейпольд и Фентон долго работали вместе в «Нэшвилле», когда Лейпольд владел «Предаторз» с 1998 по 2007 год, а Фентон был помощником Дэвида Пойла. Владелец знал Фентона как сильного скаута и специалиста по оценке уровня таланта, но стиль управления, взаимоотношения с другими отделами организации, спорные высказывания в прессе и ошибки при формировании состава оказались сильнее личной дружбы. Об увольнении Фентон узнал из телефонного разговора, а больше всего в этом решении удивляет отсутствие формальной последней капли, ведь никаких особых новостей из стана «Уайлд» в последнее время не поступало.

«Просто было ощущение, что всё не так. У нас есть проблемы. Я не хочу указывать на Пола пальцем, я не утверждаю, что всё это только из-за него. Но я не считаю, что Фентон мог бы их решить. Почему я не уволил Фентона до драфта или открытия рынка свободных агентов? Я просто не был готов тогда. Не был готов нажать на курок. Хотелось ли мне сделать это раньше? Возможно», — жёстко заявил Лейпольд.



Под руководством Фентона «Миннесота» впервые за последние семь лет не попала в плей-офф, а состав команды превратился в коллекцию ветеранов разного калибра. Быть конкурентоспособными «дикари» не смогли, а глобальная перестройка и омоложение грозили ещё более серьёзными проблемами. «Увы, отчасти мы просто не знаем, куда нам идти. Но я считаю, что мы команда, которая должна играть в плей-офф. Мы должны заставить всех в это поверить», — отчеканил Лейпольд и отправился на поиски нового генерального менеджера.



В чём же состояли ошибки Пола Фентона?

Обмен Нидеррайтера

17 января 2019 года Пол Фентон совершил свой первый и самый крупный промах за недолгое пребывание в роли руководителя «Миннесоты Уайлд». Нападающий Нино Нидеррайтер был отправлен в «Каролину», а взамен в Сент-Пол приехал форвард Виктор Раск: оба игрока были ровесниками (26 лет), обоим нужна была смена обстановки, а команды стремились к увеличению глубины состава.



«Мы ищем стабильность», — говорил Фентон об этой сделке, но оказался в большом проигрыше. Нидеррайтер сразу же заиграл в «Харрикейнз», набрав 30 (14+16) очков в 36 матчах за «Каролину», которая стала одним из открытий сезона и вышла в финал Восточной конференции. «Миннесота» на момент сделки шла второй в Западной конференции, но в итоге отстала от зоны плей-офф на 7 очков, а купленный Раск просто провалился — лишь 3 (2+1) очка в 23 матчах за «Уайлд».

Контракт Цукера

В июле 2018 года Фентон заключил контракт с нападающим Джейсоном Цукером на 5 лет и среднегодовой зарплатой в $ 5,5 млн. В тот год Цукер играл просто блестяще — 33 гола и 64 очка в 82 матчах, но этот всплеск результативности оказался лишь удачным эпизодом в карьере вполне заурядного форварда. Буквально через несколько месяцев после подписания контракта появились слухи о его обмене — обсуждались варианты обмена на Фила Кессела (Фил наложил на сделку вето) или трейд в «Калгари».



1 июля вступил в силу пункт о невозможности обмена Цукера без его согласия, и на данный момент он остаётся в составе «Уайлд». «Насколько я знаю, они не хотят, чтобы я ушёл. Я тоже не хочу, но это часть бизнеса», — сказал форвард, набравший в следующем сезоне после контрактного на 22 очка меньше.

Обмен Гранлунда

Перед дедлайном в феврале 2019 года Фентон получил «пенни за доллар», отправив опытного Микаэля Гранлунда в «Нэшвилл». В качестве компенсации в Сент-Пол проследовал Кевин Фиала, чей потенциал долго время оценивался высоко, но который пока далёк от его реализации.



На момент сделки у 26-летнего Гранлунда было 49 очков, что соответствовало средним показателям финна на протяжении семилетней карьеры в «Миннесоте». У 23-летнего Фиалы к моменту обмена было на счету 32 очка, но его фигура не вызывала больших споров: сам Кевин входил в число тех, кто мог рассчитывать на серьёзный прорыв в будущем, а Гранлунду после окончания сезона-2019/20 нужно было предлагать новый серьёзный контракт.



Однако эксперты с большой долей критики оценивали этот обмен, поскольку за Гранлунда «дикари» должны были получать явно больше, чем хоккеист, пока не оправдывающий надежд.

Контракт Цуккарелло

31-летний норвежец сорвал у Фентона настоящий куш: «Миннесота» предложила Цуккарелло пятилетний договор на $ 6 млн за сезон с пунктом о запрете на перемещение. Без сомнения, Цуккарелло — игрок очень талантливый, но 6 млн «под кепкой» могут стать настоящей проблемой ближе к окончанию срока контракта, когда Матсу уже перевалит за 35 лет.



В прошлом сезоне Цуккарелло набрал 40 очков в 48 матчах, выступая за «Рейнджерс» и «Даллас», но много пропустил из-за перелома руки. Столь большие деньги, предложенные возрастному игроку, заставили многих удивиться, но Фентон опровергал любую критику. «Матч — очень энергичный и конкурентоспособный игрок. Он привносит в нашу команду высокий уровень мастерства и характера», — говорил генеральный менеджер.

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Известно, что в мае Фентон уволил из клуба двух аналитиков — Эндрю Томаса и Александра Мандрицки, которого быстро подобрал новый клуб из Сиэтла. Оба специалиста отговаривали Фентона от заключения контрактов, похожих на договор Цуккарелло, но генеральный менеджер слушать не стал. Похожие сделки с явными переплатами заключают многие команды, поддаваясь тенденции к увеличению зарплат игроков. Однако, Фентон не смог навести порядок в бардаке, доставшемся ему от Чака Флетчера и занервничал, когда владелец «сбил» идею о полном обновлении состава. А ещё одним пунктом, который заставил властного Лейполда задуматься, стало назначение на пост главы скаутской службы «Уайлд» сына генерального менеджера — Пи Джея Фентона, который к тому моменту имел только три года опыта работы.

Пол Фентон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Капризов станет спасителем?

Крейг Лейпольд начал поиски нового генерального менеджера — кандидатами на пост являются Рон Хекстолл, Дин Ломбарди и Майк Гиллис, а пока исполняющим обязанности остаётся бывший помощник Фентона Том Курверс.



У «Миннесоты» около $ 10 млн свободных денег, которых явно не хватит для того, чтобы подписать новые контракты с будущими свободными агентами — защитником Джаредом Спарджоном, а также форвардами Фиалой и Джоэлем Эрикссоном-Эком. По неофициальной информации, Спарджону уже был предложен контракт на сумму $ 6,8 млн за сезон, которое было игроком отвергнуто. 36-летний ветеран Микко Койву также может выйти на рынок, но контракт, равный нынешнему ($ 5,5 млн за сезон), ему не светит.



Освободиться от тяжеловесных контрактов стареющих лидеров также будет очень трудно. Самый дорогой форвард команды Зак Паризе будет получать по $ 7,5 млн, пока ему не исполнится 40 лет и обладает запретом на перемещение, а про договоры Цуккарелло и Цукера уже было сказано.



Не удивительно, что Фентон так внимательно относился к делу взаимоотношений с Кириллом Капризовым, права на которого в НХЛ принадлежат именно «Миннесоте». Осенью прошлого года генеральный менеджер «Уайлд» даже съездил в Россию, чтобы посмотреть на Кирилла в паре матчей регулярного чемпионата КХЛ и побеседовать с самим игроком. Ехать на разговор с Капризовым хотел и Лепольд, но тогда ему помешало это сделать больное бедро. От имени владельца Капризову передали письмо, которое было переведено на русский язык и поразило большим количеством ошибок.

Снова американский колхоз. Владелец «Уайлд» послал Капризову безграмотное письмо В НХЛ не нашлось человека, знающего русский.

«Тот, кто придёт на место Фентона, останется с длинным списком хоккеистов на плохих контрактах и крайне ограниченной базой возможных партнёров для сделок. Особенно если не удастся убедить Кирилла Капризова подписать контракт», — резюмировал обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.