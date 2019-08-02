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«Ак Барс» одолел «Нефтяник» в серии буллитов, Зарипов отметился голом

«Ак Барс» одолел «Нефтяник» в серии буллитов, Зарипов отметился голом
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счётом 2:1 Б в контрольном матче, который состоялся в Альметьевске. Игра была благотворительной, все заработанные средства пойдут на лечение болельщицы «Нефтяника».

Казанская команда открыла счёт в начале второго периода — Данис Зарипов поразил ворота соперника, воспользовавшись передачей Владимира Ткачёва. Хозяева восстановили паритет в концовке третьего периода благодаря точному броску Ивана Иванова. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача была на стороне казанского клуба.

Подопечные Дмитрия Квартальнова выступали в следующем составе:

Билялов (Рейдеборн);
Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Яруллин — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Абросимов — Лямкин, Петров — Фисенко — Галимов;
Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов.

Товарищеские матчи (клубы)
02 августа 2019, пятница. 18:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Зарипов (Ткачёв) – 23:41, 1:1 – Иван Иванов – 54:52, 1:2 – Кормье – 65:00 ( ПБ)
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