«Ак Барс» одолел «Нефтяник» в серии буллитов, Зарипов отметился голом

«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счётом 2:1 Б в контрольном матче, который состоялся в Альметьевске. Игра была благотворительной, все заработанные средства пойдут на лечение болельщицы «Нефтяника».



Казанская команда открыла счёт в начале второго периода — Данис Зарипов поразил ворота соперника, воспользовавшись передачей Владимира Ткачёва. Хозяева восстановили паритет в концовке третьего периода благодаря точному броску Ивана Иванова. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача была на стороне казанского клуба.



Подопечные Дмитрия Квартальнова выступали в следующем составе:



Билялов (Рейдеборн);

Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;

Яруллин — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Абросимов — Лямкин, Петров — Фисенко — Галимов;

Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов.