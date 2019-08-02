«Ак Барс» одолел «Нефтяник» в серии буллитов, Зарипов отметился голом

«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счётом 2:1 Б в контрольном матче, который состоялся в Альметьевске. Игра была благотворительной, все заработанные средства пойдут на лечение болельщицы «Нефтяника».
Казанская команда открыла счёт в начале второго периода — Данис Зарипов поразил ворота соперника, воспользовавшись передачей Владимира Ткачёва. Хозяева восстановили паритет в концовке третьего периода благодаря точному броску Ивана Иванова. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача была на стороне казанского клуба.
Подопечные Дмитрия Квартальнова выступали в следующем составе:
Билялов (Рейдеборн);
Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Яруллин — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Абросимов — Лямкин, Петров — Фисенко — Галимов;
Хенкель — Журавлёв, Глухов — Михеев — Лукоянов.
- 2 августа 2019
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