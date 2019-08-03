«Торпедо» — «Динамо» М: Никонов получил «5+20» за подножку

В товарищеском матче нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» удаление до конца встречи получил нападающий хозяев Андрей Никонов, заработавший «5+20» за подножку.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Кузнецов);

Толпегин — Прибыльский, Муранов — Панкратов — Михайлов;

Григорьев — Огурцов, Алексеев — Круглов — Ткаченко;

Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;

Сергиенко — Бойков, Баранов, Попов — Ефремов — Васильев.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Родионычев, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;

Аляев — Меляков, Ураков — Ильин — Веряев;

Минеев — Медведев, Шахворостов — Белевич — Гончарук;

Венгрыжановский — Почивалов — Никонов.



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