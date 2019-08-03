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«Торпедо» — «Динамо» М: Никонов получил «5+20» за подножку

«Торпедо» — «Динамо» М: Никонов получил «5+20» за подножку
Хоккей / КХЛ 0

В товарищеском матче нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» удаление до конца встречи получил нападающий хозяев Андрей Никонов, заработавший «5+20» за подножку.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Кузнецов);
Толпегин — Прибыльский, Муранов — Панкратов — Михайлов;
Григорьев — Огурцов, Алексеев — Круглов — Ткаченко;
Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;
Сергиенко — Бойков, Баранов, Попов — Ефремов — Васильев.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Родионычев, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;
Аляев — Меляков, Ураков — Ильин — Веряев;
Минеев — Медведев, Шахворостов — Белевич — Гончарук;
Венгрыжановский — Почивалов — Никонов.

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