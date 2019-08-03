«Сочи» одолел рижское «Динамо» по буллитам в матче Sochi Hockey Open

ХК «Сочи» встречался с рижским «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Игра завершилась со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.



Первый период не порадовал болельщиков, собравшихся на стадионе «Шайба», заброшенными шайбами. Рижане открыли счёт во втором игровом отрезке стараниями Эмиля Гегериса, а черноморская команда восстановила равновесие на старте третьего периода благодаря результативному броску Олега Погоришного. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, в которой победа досталась «Сочи».



Завтра, 4 августа, «леопарды» проведут матч со СКА, а латвийская команда встретится с питерскими «армейцами» на следующий день.



Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем с участием ЦСКА и «Авангарда».