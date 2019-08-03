Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» одолел рижское «Динамо» по буллитам в матче Sochi Hockey Open

«Сочи» одолел рижское «Динамо» по буллитам в матче Sochi Hockey Open
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» встречался с рижским «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Игра завершилась со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.

Первый период не порадовал болельщиков, собравшихся на стадионе «Шайба», заброшенными шайбами. Рижане открыли счёт во втором игровом отрезке стараниями Эмиля Гегериса, а черноморская команда восстановила равновесие на старте третьего периода благодаря результативному броску Олега Погоришного. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, в которой победа досталась «Сочи».

Завтра, 4 августа, «леопарды» проведут матч со СКА, а латвийская команда встретится с питерскими «армейцами» на следующий день.

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем с участием ЦСКА и «Авангарда».

Sochi Hockey Open
03 августа 2019, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Гегерис (Маренис, Гиллис) – 23:14 (5x5), 1:1 – Погоришный (Капустин, Шмелёв) – 41:54 (5x5), 2:1 – Лугин – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент