Дарзиньш: Хартли показал путь, который необходимо пройти сборной Латвии

Нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш после игры с «Сочи» (1:2 Б) рассказал, чего не хватило команде для выхода в плей-офф КХЛ в прошлом сезоне.



«Это факт, пара удачных буллитных серий в прошлом сезоне помогла бы нам попасть в плей-офф, ведь команде не хватило одного очка. Кто знает, где мы его потеряли, может быть, в какой-нибудь буллитной серии.



Последнюю игру регулярки мы вышли на ЦСКА и настроились, знали, что надо выиграть. В той игре у «Динамо» был шанс. Понятно, что ЦСКА уже готовился к плей-офф, но всё равно хотел выиграть и вышел настроенным. Как эта игра проходила, шансы у нас были. Конечно, в ЦСКА 5-6 звеньев, но если бы мы попали на них в первом раунде и травмы бы нам не помешали, думаю, мы бы что-то сделали. Кто знает, сколько раз мы бы смогли выиграть. Это прошлый сезон, команда его уже проанализировала и переключилась на этот год.



Если бы была возможность взять любого игрока в истории, чтобы он показал рижскому «Динамо» на тренировке, как бить буллиты, взял бы Сашу Неживия. У него был очень хороший процент, около 50, я к этому тоже стремлюсь. Конечно, Дацюк тоже мастер, я много смотрел, как он нам забивал. В YouTube сейчас можно всё найти, посмотреть, чему-то научиться.



Лицевая линия подвинулась к борту, всем командам придётся чуть-чуть перестраиваться. Я играл на Олимпиаде в Ванкувере, там была такая разметка, мне понравилось. Согласен, хоккей чуть-чуть другой, и из-за ворот уже не получится создавать так много моментов.



Что сделать «Динамо» и сборной Латвии, чтобы попасть на Игры в Пекин? Боб Хартли показал нам путь, который надо пройти. Многое сейчас используется в «Динамо». Это микст североамериканского стиля и того, что мы наигрывали много лет. В Латвии не так много игроков, мы друг друга знаем, есть какая-то химия. Будем стараться объединить две школы, выиграть квалификацию и попасть в Пекин», — передаёт слова Дарзиньша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.