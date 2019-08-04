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Зубов: у Алтыбармакяна день рождения — рвался в бой, сделал себе праздник

Зубов: у Алтыбармакяна день рождения — рвался в бой, сделал себе праздник
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги матча со СКА (2:1) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Хорошее было движение все 60 минут. В третьем периоде пришлось нелегко, но ребята всё равно двигались, выводили шайбу в критических моментах. Большинство немножко не понравилось — где-то нервозность, где-то соперник поддавливал. Но есть время ещё, будем работать. Победа есть победа — сильный соперник, мы рады. Двигаемся дальше.

Что случилось с Алтыбармакяном? У него день рождения сегодня — рвался в бой, сделал себе праздник», — приводит слова Зубова официальный сайт СКА.

Черноморская команда открыла счёт в концовке первого периода благодаря голу Вадима Хлопотова, отличившегося в формате «4 на 5». «Армейцы» пропустили второй гол незадолго до сирены об окончании второго игрового отрезка — точный бросок на свой счёт записал Степан Старков. СКА отыграл одну шайбу в третьем периода стараниями Виктора Тихонова.

«Шуга-буга у нас наводится постоянно, а прабабушка моя вообще монстр!»
Интервью с главным видеоблогером КХЛ Андреем Алтыбармакяном.
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