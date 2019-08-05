Гусев — об НХЛ: шёл к этой цели, но хотел сначала добиться всего в России

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев объяснил, почему принял решение попробовать силы за океаном, и рассказал о подготовке к новому сезону.



«Посмотрим, как будет. Но я шёл к этой цели. И считал, что не стоит торопиться. Тем более я не уехал в 18-20 лет. Хотел уже в России всего добиться, что мне было нужно. И поехал в тот момент, когда считаю, что я готов. «Вегас»? Я ехал играть в НХЛ, поэтому ждал шанса. Готовился, работал, выполнял всё, что мне говорили. А там уже не от меня зависит, поставят ли меня в состав. Как получилось, так получилось.



Я готовлюсь с тем же тренером по физподготовке, что и год назад. Но работы больше, потому что она дольше, чем перед прошлым сезоном, который начался рано в сентябре. А чемпионат НХЛ стартует на месяц позже. Есть нюансы, над чем я хочу работать. Но все это знают, что я собираюсь усилить. Всё равно перед любым сезоном надо развивать физическую мощь. Нужно хорошо работать», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.

Макфи: у Гусева нет скорости и габаритов. Трудно понять, кем он будет