Гусев — об НХЛ: шёл к этой цели, но хотел сначала добиться всего в России

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев объяснил, почему принял решение попробовать силы за океаном, и рассказал о подготовке к новому сезону.
«Посмотрим, как будет. Но я шёл к этой цели. И считал, что не стоит торопиться. Тем более я не уехал в 18-20 лет. Хотел уже в России всего добиться, что мне было нужно. И поехал в тот момент, когда считаю, что я готов. «Вегас»? Я ехал играть в НХЛ, поэтому ждал шанса. Готовился, работал, выполнял всё, что мне говорили. А там уже не от меня зависит, поставят ли меня в состав. Как получилось, так получилось.
Я готовлюсь с тем же тренером по физподготовке, что и год назад. Но работы больше, потому что она дольше, чем перед прошлым сезоном, который начался рано в сентябре. А чемпионат НХЛ стартует на месяц позже. Есть нюансы, над чем я хочу работать. Но все это знают, что я собираюсь усилить. Всё равно перед любым сезоном надо развивать физическую мощь. Нужно хорошо работать», — цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.
- 5 августа 2019
-
08:49
-
08:22
-
00:05
- 4 августа 2019
-
23:18
-
22:49
-
22:42
-
21:42
-
21:12
-
20:59
-
20:36
-
19:57
-
19:41
-
18:52
-
18:06
-
17:57
-
17:25
-
16:54
-
16:27
-
16:21
-
16:17
-
15:55
-
15:47
-
15:45
-
15:17
-
14:27
-
13:56
-
13:32
-
12:57
-
12:11
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
10:23
-
09:57
-
09:21