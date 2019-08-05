Макфи — о Гусеве: не планировали разбирать «Вегас» на части ради одного игрока

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал обмен нападающего Никиты Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».



«Две команды проявляли серьёзный интерес к Гусеву, сделали хорошие предложения. И когда ты чувствуешь, что пришло время для правильного хода, ты его делаешь. Иногда всё меняется, и эти предложения могут исчезнуть. Но мы всё сделали верно. Мы хотим в этом сезоне стать ещё лучше. И не собираемся разбирать команду на части, чтобы уместить в неё одного игрока. Мне нравится химия «Вегаса», и мы сможем заполнить дыры в составе. Мы не хотели убирать других своих игроков. Руководству нравятся наши хоккеисты», — цитирует Макфи официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

После обмена российский форвард заключил с «дьяволами» двухлетний контракт на $ 9 млн.