Макфи — о Гусеве: не планировали разбирать «Вегас» на части ради одного игрока

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал обмен нападающего Никиты Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».
«Две команды проявляли серьёзный интерес к Гусеву, сделали хорошие предложения. И когда ты чувствуешь, что пришло время для правильного хода, ты его делаешь. Иногда всё меняется, и эти предложения могут исчезнуть. Но мы всё сделали верно. Мы хотим в этом сезоне стать ещё лучше. И не собираемся разбирать команду на части, чтобы уместить в неё одного игрока. Мне нравится химия «Вегаса», и мы сможем заполнить дыры в составе. Мы не хотели убирать других своих игроков. Руководству нравятся наши хоккеисты», — цитирует Макфи официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
После обмена российский форвард заключил с «дьяволами» двухлетний контракт на $ 9 млн.
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