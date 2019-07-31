«Мысли были только об НХЛ, ждал бы до последнего». Гусев – о «Нью-Джерси»

Почти месяц длилась эпопея под названием «Где окажется Никита Гусев?». Он оказался там, где точно придётся ко двору – в «Нью-Джерси», подписав контракт на два года и $ 9 млн. «Чемпионат» связался с лучшим бомбардиром КХЛ прошедшего чемпионата и расспросил его о переходе и целях на новый сезон.
«Мне повезло попасть в «Нью-Джерси», но и они хотели меня получить»
— Поздравляю, такой хороший контракт. Ваши первые ощущения?
— Рад оказаться в этой команде, хочу как можно лучше за неё играть и выигрывать.
— Честно, переживали, как всё закончится?
— Конечно, переживал, потому что не понимаешь, в какую команду можешь попасть и ничего не контролируешь.
— Реально могли вернуться в КХЛ, если бы «Вегас» стопорил процесс?
— Мысли были только об НХЛ, но, конечно, всё могло произойти. Доволен, что всё получилось именно так.
— До какого времени вы были готовы ждать?
— Ждал бы до того момента, пока сам не понял, что нет ни одного варианта.
— До «Нью-Джерси» тоже были варианты с обменами, которые сорвались. Кто ещё вами интересовался?
— Достаточно много клубов, но получился для меня лучший вариант.
— Не говорили «Вегасу» о своих предпочтениях, где хотите оказаться?
— Нет, я не мог ничего сделать, там совершенно другие правила, я с другими клубами не имел права общаться.
— Получается, вам повезло, что попали туда, куда хотели — в «Нью-Джерси».
— С одной стороны, да. С другой стороны, это значит, что они меня тоже хотели получить.
— Переговоры с «Нью-Джерси» прошли быстро. Вы же ещё в России созванивались с кем-то из руководства?
— Переговоры шли всё время с тех пор, как закончился контракт, и с «Нью-Джерси» в том числе. Клубы делали предложения «Вегасу», так что не всё так быстро решилось.
— Руководство «Нью-Джерси» говорило, чем вы их привлекли?
— Говорило, но это останется в команде. Это секрет.
— $ 4,5 млн в год – это даже больше, чем вы просили у «Вегаса».
— Вы же не знаете, сколько я просил.
— Около $ 4 млн.
— Около того, да.
— Дальше торговаться уже не было смысла? У «Нью-Джерси» денег под кепкой много.
— Да, устроила команда, поэтому я согласился.
— Английский подучили за лето или сейчас в процессе?
— Учу до сих пор. Я понимаю, что говорят, но с разговорной речью ещё непросто. В России вроде учишь язык, но в этой среде всё равно не находишься. Вот в «Вегасе» быстрее получалось учиться. Но и сейчас учу каждый день.
— Серьёзно, берёте уроки?
— Да, каждый день занимаюсь с репетитором. Знаю, что это очень важно, есть много нюансов в языке, в которых надо разбираться.
— Не будет проблемы, что русских нет в команде? Или наоборот так быстрее адаптируетесь?
— С одной стороны, хорошо, с другой, не очень. Главный плюс в том, что я сразу подтяну английский, буду лучше понимать и разговаривать.
— Когда поедете в Ньюарк?
— Скорее всего, в конце августа. До этого буду доделывать все дела в России, готовиться к отъезду.
— Дом уже готовы покупать или пока будете снимать?
— Пока не могу сказать, надо сначала приехать, узнать, что да как.
«На Макфи не обижаюсь, это его мнение»
— Не обидно, что «Вегас» отдал вас так дёшево – за второй и третий раунды?
— Нет, так ведётся бизнес, клубы договорились на такой обмен. Я в этом плохо разбираюсь, не знаю, что должны были за меня отдать.
— А читать высказывания Макфи о том, что у вас «нет скорости и габаритов и трудно понять, что из вас получится»?
— Это его мнение, он так видит. Я на него не обижаюсь.
— Болельщики «Вегаса» сильно расстроились, что вы ушли, хотя вы ни одного матча не сыграли. Приятно такое?
— Конечно, ты же играешь ради болельщиков, приятно, когда люди переживают за тебя.
— Когда весной подписывали контракт с «Вегасом», предполагали, что летом можете сменить команду?
— Честно, не думал об этом. Когда подписывал контракт, просто хотел играть. Ситуация так сложилась, что пришлось сменить команду. Я планировал сыграть в плей-офф, а о следующем контракте уже не думал.
«Покататься на яхте, как Панарин и Бобровский, у меня не получится»
— «Нью-Джерси» вам же больше подходит, чем «Вегас»? По крайней мере здесь вам практически гарантировано место в первых двух звеньях.
— Надеюсь, что у нас будет хорошая команда.
— В «Нью-Джерси» достаточно хороших центров, Хишир и Хьюз должны играть в первых двух звеньях, как и вы. Оба – игровики, которые с вами должны быть на одной волне. Согласны?
— Думаю, да, всё должно хорошо получиться.
— Вы видели игру Хьюза вживую на чемпионате мира. Что скажете о нём?
— Пока ничего конкретного, по одной игре тяжело судить. Тем более когда играешь, о каком-то определённом игроке в составе соперника особо не думаешь. О нём много говорили, но я не следил, у меня своя работа.
— После истории с Шипачёвым отдельно обговаривали момент притирки, что вас никуда не будут отправлять?
— Нет, честно, не переживал на эту тему. Понимаю, что у каждого своя ситуация.
— В «Нью-Джерси» готовы проявить терпение, ведь вам может понадобиться какое-то время, чтобы привыкнуть к новым условиям, площадке?
— Это надо у клуба спрашивать. Понятно, что нужно будет время, чтобы привыкнуть ко всему. Я постараюсь, чтобы оно было минимальным.
— «Нью-Джерси», пожалуй, лучше всех проводит межсезонье – Суббэн, Хьюз, Симмондс, теперь вы. В новом сезоне они уже не будут беспомощными, вам лично было важно перейти в амбициозную команду?
— Конечно, хочется выигрывать в каждом матче, поэтому мне и понравился «Нью-Джерси». Команда обновилась и хочет выигрывать.
— Уже созванивались с Кучеровым или с Панариным, с которым практически в одном городе будете играть?
— С Кучеровым уже созвонились, с Панариным ещё нет, но думаю, у нас будет много времени для общения.
— Бобровский с Панариным после подписания контрактов устроили дикие пляски на яхте. Вы в отрыв сейчас не уйдёте?
— Во-первых, у меня нет «инстаграма», и даже если что-то такое будет, выкладывать никуда не буду. А на самом деле я дома, в Москве. У меня даже на яхте покататься не получится, я просто продолжу спокойно готовиться к сезону.
— Когда матчи с «Рейнджерс» и «Тампой», уже посмотрели?
— Пока плотно не изучал, посмотрел только, с кем первые три-четыре матча играем.
— Подготовку к сезону из-за НХЛ меняли?
— Тренируюсь так же, как и в прошлом году. Занимаемся с Димой Орловым и Мишей Сергачёвым с тренером в зале и на льду. Разница только в том, что раньше я готовился около месяца, а в этом году будет дольше. Другие нюансы есть, но незначительные.
— В КХЛ вы были лучшим бомбардиром, а какие цели ставите на дебютный сезон в НХЛ?
— Хорошо играть. Конечно, цели есть и личные, но основное – это успехи команды.
— С «Нью-Джерси» реально побороться за Кубок Стэнли?
— «Сент-Луис» в этом году доказал, что любая команда может побороться.
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