«Мысли были только об НХЛ, ждал бы до последнего». Гусев – о «Нью-Джерси»

Почти месяц длилась эпопея под названием «Где окажется Никита Гусев?». Он оказался там, где точно придётся ко двору – в «Нью-Джерси», подписав контракт на два года и $ 9 млн. «Чемпионат» связался с лучшим бомбардиром КХЛ прошедшего чемпионата и расспросил его о переходе и целях на новый сезон.

«Вегас» отпустил Гусева! Что нужно знать об обмене в «Нью-Джерси» Российский нападающий попал в обновлённую команду, где может стать лидером и получит $ 9 млн.

«Мне повезло попасть в «Нью-Джерси», но и они хотели меня получить»

— Поздравляю, такой хороший контракт. Ваши первые ощущения?

— Рад оказаться в этой команде, хочу как можно лучше за неё играть и выигрывать.



— Честно, переживали, как всё закончится?

— Конечно, переживал, потому что не понимаешь, в какую команду можешь попасть и ничего не контролируешь.



— Реально могли вернуться в КХЛ, если бы «Вегас» стопорил процесс?

— Мысли были только об НХЛ, но, конечно, всё могло произойти. Доволен, что всё получилось именно так.

Агент Гусева: после определённого дедлайна пойду на переговоры со СКА

— До какого времени вы были готовы ждать?

— Ждал бы до того момента, пока сам не понял, что нет ни одного варианта.



— До «Нью-Джерси» тоже были варианты с обменами, которые сорвались. Кто ещё вами интересовался?

— Достаточно много клубов, но получился для меня лучший вариант.



— Не говорили «Вегасу» о своих предпочтениях, где хотите оказаться?

— Нет, я не мог ничего сделать, там совершенно другие правила, я с другими клубами не имел права общаться.

— Получается, вам повезло, что попали туда, куда хотели — в «Нью-Джерси».

— С одной стороны, да. С другой стороны, это значит, что они меня тоже хотели получить.



— Переговоры с «Нью-Джерси» прошли быстро. Вы же ещё в России созванивались с кем-то из руководства?

— Переговоры шли всё время с тех пор, как закончился контракт, и с «Нью-Джерси» в том числе. Клубы делали предложения «Вегасу», так что не всё так быстро решилось.



— Руководство «Нью-Джерси» говорило, чем вы их привлекли?

— Говорило, но это останется в команде. Это секрет.



— $ 4,5 млн в год – это даже больше, чем вы просили у «Вегаса».

— Вы же не знаете, сколько я просил.



— Около $ 4 млн.

— Около того, да.



— Дальше торговаться уже не было смысла? У «Нью-Джерси» денег под кепкой много.

— Да, устроила команда, поэтому я согласился.



— Английский подучили за лето или сейчас в процессе?

— Учу до сих пор. Я понимаю, что говорят, но с разговорной речью ещё непросто. В России вроде учишь язык, но в этой среде всё равно не находишься. Вот в «Вегасе» быстрее получалось учиться. Но и сейчас учу каждый день.



— Серьёзно, берёте уроки?

— Да, каждый день занимаюсь с репетитором. Знаю, что это очень важно, есть много нюансов в языке, в которых надо разбираться.



— Не будет проблемы, что русских нет в команде? Или наоборот так быстрее адаптируетесь?

— С одной стороны, хорошо, с другой, не очень. Главный плюс в том, что я сразу подтяну английский, буду лучше понимать и разговаривать.



— Когда поедете в Ньюарк?

— Скорее всего, в конце августа. До этого буду доделывать все дела в России, готовиться к отъезду.



— Дом уже готовы покупать или пока будете снимать?

— Пока не могу сказать, надо сначала приехать, узнать, что да как.

«На Макфи не обижаюсь, это его мнение»

— Не обидно, что «Вегас» отдал вас так дёшево – за второй и третий раунды?

— Нет, так ведётся бизнес, клубы договорились на такой обмен. Я в этом плохо разбираюсь, не знаю, что должны были за меня отдать.



— А читать высказывания Макфи о том, что у вас «нет скорости и габаритов и трудно понять, что из вас получится»?

— Это его мнение, он так видит. Я на него не обижаюсь.

Макфи: у Гусева нет скорости и габаритов. Трудно понять, кем он будет

— Болельщики «Вегаса» сильно расстроились, что вы ушли, хотя вы ни одного матча не сыграли. Приятно такое?

— Конечно, ты же играешь ради болельщиков, приятно, когда люди переживают за тебя.



— Когда весной подписывали контракт с «Вегасом», предполагали, что летом можете сменить команду?

— Честно, не думал об этом. Когда подписывал контракт, просто хотел играть. Ситуация так сложилась, что пришлось сменить команду. Я планировал сыграть в плей-офф, а о следующем контракте уже не думал.

«Покататься на яхте, как Панарин и Бобровский, у меня не получится»

— «Нью-Джерси» вам же больше подходит, чем «Вегас»? По крайней мере здесь вам практически гарантировано место в первых двух звеньях.

— Надеюсь, что у нас будет хорошая команда.



— В «Нью-Джерси» достаточно хороших центров, Хишир и Хьюз должны играть в первых двух звеньях, как и вы. Оба – игровики, которые с вами должны быть на одной волне. Согласны?

— Думаю, да, всё должно хорошо получиться.

— Вы видели игру Хьюза вживую на чемпионате мира. Что скажете о нём?

— Пока ничего конкретного, по одной игре тяжело судить. Тем более когда играешь, о каком-то определённом игроке в составе соперника особо не думаешь. О нём много говорили, но я не следил, у меня своя работа.



— После истории с Шипачёвым отдельно обговаривали момент притирки, что вас никуда не будут отправлять?

— Нет, честно, не переживал на эту тему. Понимаю, что у каждого своя ситуация.



— В «Нью-Джерси» готовы проявить терпение, ведь вам может понадобиться какое-то время, чтобы привыкнуть к новым условиям, площадке?

— Это надо у клуба спрашивать. Понятно, что нужно будет время, чтобы привыкнуть ко всему. Я постараюсь, чтобы оно было минимальным.



— «Нью-Джерси», пожалуй, лучше всех проводит межсезонье – Суббэн, Хьюз, Симмондс, теперь вы. В новом сезоне они уже не будут беспомощными, вам лично было важно перейти в амбициозную команду?

— Конечно, хочется выигрывать в каждом матче, поэтому мне и понравился «Нью-Джерси». Команда обновилась и хочет выигрывать.



— Уже созванивались с Кучеровым или с Панариным, с которым практически в одном городе будете играть?

— С Кучеровым уже созвонились, с Панариным ещё нет, но думаю, у нас будет много времени для общения.

«Он почти как Панарин». В «Нью-Джерси» уже восхищаются Гусевым Эти «черти» дадут жару. Гусев попал в команду с большим будущим.

— Бобровский с Панариным после подписания контрактов устроили дикие пляски на яхте. Вы в отрыв сейчас не уйдёте?

— Во-первых, у меня нет «инстаграма», и даже если что-то такое будет, выкладывать никуда не буду. А на самом деле я дома, в Москве. У меня даже на яхте покататься не получится, я просто продолжу спокойно готовиться к сезону.



— Когда матчи с «Рейнджерс» и «Тампой», уже посмотрели?

— Пока плотно не изучал, посмотрел только, с кем первые три-четыре матча играем.



— Подготовку к сезону из-за НХЛ меняли?

— Тренируюсь так же, как и в прошлом году. Занимаемся с Димой Орловым и Мишей Сергачёвым с тренером в зале и на льду. Разница только в том, что раньше я готовился около месяца, а в этом году будет дольше. Другие нюансы есть, но незначительные.



— В КХЛ вы были лучшим бомбардиром, а какие цели ставите на дебютный сезон в НХЛ?

— Хорошо играть. Конечно, цели есть и личные, но основное – это успехи команды.



— С «Нью-Джерси» реально побороться за Кубок Стэнли?

— «Сент-Луис» в этом году доказал, что любая команда может побороться.