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Теэму Пулккинен подписал пробный контракт с «Лозанной»

Теэму Пулккинен подписал пробный контракт с «Лозанной»
Хоккей / Прочие 0

Нападающий Теэму Пулккинен продолжит карьеру в клубе чемпионата Швейцарии «Лозанна», информирует официальный сайт команды. Хоккеист подписал с командой пробное соглашение.

В прошедшем сезоне 27-летний финский хоккеист защищал цвета минского «Динамо». В регулярном чемпионате Пулккинен принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 29 (15+14) баллов при показателе полезности "-6" и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17,5 минут за игру.

Напомним, в прошедшем сезоне минское «Динамо» вновь не сумело попасть в плей-офф. На протяжении сезона сообщалось об интересе к Пулккинену со стороны топ-клубов КХЛ, но форвард доиграл сезон в Минске.

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