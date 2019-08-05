Главный арбитр КХЛ — об изменениях в правилах: думаю, в сентябре всё устаканится

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением об изменениях в правилах лиги.



«Поначалу что-то может быть непонятным, но уж очень большой объём информации надо воспринять. Нужно ко всему привыкнуть, а для начала посмотреть, как это будет выглядеть на предсезонных турнирах. Где-то в глубине души я опасался, что люди могут не до конца понять наши изменения. Но, судя по первому впечатлению, не только поняли, но и восприняли положительно.



Пока не было много моментов, в которых можно было применить вступившие в силу изменения. Но некоторые нюансы уже вырисовываются. Особенно что касается положения «вне игры». Мы реагируем, на каждом предсезонном турнире присутствует инспектор, департаментом судейства делаются видеофрагменты матчей, поэтому уже есть разъяснения спорных эпизодов, которые мы рассылаем судьям.



Как быстро арбитры и хоккеисты привыкнут к правилам? Полагаю, что в течение сентября всё устаканится», — цитирует Анисимова официальный сайт лиги.