Плотников: такие ошибки недопустимы, СКА впредь будет осторожен

Форвард Сергей Плотников подвёл итоги после поражения (5:6) в матче Sochi Hockey Open с рижским «Динамо».
«Никогда неохота проигрывать. В нападении играли неплохо, создавали хорошие моменты, а потом на ровном месте давали слабинку, ошибались, нас сразу наказывали за это. Не хочется допускать такие ошибки в сезоне, команда у нас с амбициями, всегда идёт за одной целью. Такие ошибки недопустимы, думаю, впредь будем осторожны.
Что-то в модели игры после прихода Кудашова меняется, но не сказал бы, что кардинально. У каждого тренера свои наработки, схемы. Сейчас пытаемся их внедрять, не всё получается, но впереди много игр, будем нарабатывать.
Сложно судить по одной игре, получается ли у нашего звена в атаке. Да, сегодня хорошо забили, но надо доказывать каждую игру. Надеюсь, будем продолжать в том же духе.
Поживём увидим, останется ли капитанская нашивка в сезоне. Для меня лично принципиально ничего не изменилось. Всегда говорил, если мне есть что сказать, я скажу, независимо от того есть у меня нашивка или нет. Может быть, теперь имею больше права говорить. Стараюсь помогать команде и игрокам чем могу», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 августа 2019
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