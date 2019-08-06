Скабелка: отрезок выступлений Даллмана за «Барыс» — целая эпоха. На него ходили

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал решение Кевина Даллмана о завершении игровой карьеры.

«Конечно, это потеря. Личность, очень яркий игрок, на которого ходили, который радовал болельщиков, был одним из символов „Барыса“. Можно назвать отрезок его выступлений за „Барыс“ целой эпохой. Кевин Даллман был важной частью команды», — цитирует Скабелку Shaiba.kz.

38-летний Даллман провёл в КХЛ 620 матчей в форме «Барыса» и СКА, и на его счету 142 шайбы и 289 результативных передач. Кевин является семикратным участником Матча всех звёзд КХЛ. В 2013 году лига вручила ему приз «Джентльмен года». В составе сборной Казахстана Кевин принял участие в чемпионате мира 2014 года в элитном дивизионе и двух мировых первенствах в первом дивизионе.