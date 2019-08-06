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Гусев: очень разозлился на «Тампу», они не видели меня в клубе

Гусев: очень разозлился на «Тампу», они не видели меня в клубе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев рассказал о своём общении с представителями «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сезоне-2016/17.

«Получилась ситуация, которую я не могу назвать ни плохой, ни хорошей. Скауты «Тампы» мне позвонили и сказали, что приезжают на мой матч. Я ответил: «Хорошо, мы с вами встретимся».

Встреча состоялась даже до игры — кажется, мы встречались с ЦСКА. Мне сказали, что в «Тампе» очень много двусторонних контрактов, есть полно хороших молодых игроков. «А ты уже не самый молодой, поэтому можем тебе предложить контракт только в АХЛ. Но если ты себя проявишь за год, то тогда предложим тебе двусторонний контракт с «Тампой».

Я очень разозлился, в матче с ЦСКА набрал 3 (2+1) очка. Мы победили. И я подумал, что если меня в «Тампе» в принципе не видят, то так тому и быть. Может, мне просто один скаут сказал свою точку зрения, а это не общая позиция руководства? С другой стороны, если он приезжал ко мне в Россию — значит, что-то нес от клуба. И на тот момент меня в «Лайтнинг» не видели», — цитирует игрока «Матч ТВ».

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