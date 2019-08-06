Голубович: завтра раскатка будет не для всех, сон восстанавливает лучше всего

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович подвёл итоги выигранного матча со Швецией (3:0) на Кубке Глинки/Гретцки.



«Любая победа важна, в том числе в психологическом плане. Думаю, ребята это очень хорошо это понимают. Первый период был полностью за нами, во втором такого подавляющего преимущества не было, а в третьем сумели добиться нужного результата. Не скажу, что я, как тренер, принципиально изменил что-то в третьем периоде. Но ребята по нашей просьбе поменяли что-то у себя в головах — стали правильнее выполнять игровое задание. От этого пошла инициатива и, как следствие, голы.



Шведы молодцы? Надо отдать им должное, показали хорошую игру. Правда, в начале первого периода начали излишне агрессивно, но потом справились с эмоциями. Очень надеюсь, что ребята не допустят недонастроя на матч со Словакией. Собираюсь очень серьезно с ними об этом поговорить.



Что касается завтрашней раскатки, то она будет не для всех. Сон восстанавливает лучше всего, именно это и нужно команде сейчас при таком графике», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.