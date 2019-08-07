В. Кулёмин — о турнире: столько билетов попросили, что не всем достанется

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин, отыгравший пять сезонов за «Торпедо», поделился ожиданиями от предсезонного турнира в Нижнем Новгороде.
«Кто бы что ни говорил про сборы и подготовительный этап — выигрывать хочет любой спортсмен. Я не верю, что может быть иначе. Так в любом виде спорта: ты выходишь на игру и думаешь только о победе — если так не думать, то смысла выходить нет. Конечно, будет приятно выиграть. Но не скажу, что принципиально — в чемпионате будет принципиально. Это еще подготовка к сезону, но задачу победы никто не отменяет. Дальше всё зависит от нас самих и немного от удачи.
Чувствую ли, что болельщики меня помнят? Да, мне уже не один болельщик написал — спрашивают, когда приезжаю, просят отложить билеты. Уже столько попросили, что мне кажется, что не всем достанется, ха-ха. Чувствуется, что Нижний соскучился по хоккею. Здесь хоккей — это спорт номер один, и такому городу, конечно, нужен стадион побольше», — цитирует Кулёмина официальный сайт московского клуба.
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