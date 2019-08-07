«Лада» планирует вернуться в КХЛ и ищет титульного спонсора

«Лада» планирует вернуться в КХЛ, однако для этого финансирование тольяттинской команды должно осуществляться из внебюджетных источников. Клубу нужен титульный спонсор, который возьмет на себя не менее 70% от бюджета, сообщает ТАСС.
В местном правительстве отмечают, что речь идёт о достаточно серьезной сумме, поэтому найти спонсора для команды крайне сложно. Чтобы стать привлекательной для потенциального инвестора, команда должна бороться за медали ВХЛ, собирать полные трибуны на матчах, а также развивать детско-юношескую школу.
На сезон-2018/19 был подтверждён бюджет в 800 млн рублей. Тольяттинская «Лада» покинула КХЛ после сезона-2017/18. Сейчас клуб выступает в ВХЛ, где по итогам прошедшего сезона занял пятое место в регулярном сезоне, а в плей-офф вылетел в 1/8 финала.
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